Empezó como Fisura y Terminó en Socavón: Ya se “Tragó” Varias Casas en Naucalpan, Edomex

Una fisura terminó como un enorme socavón al interior de una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez del municipio de Naucalpan, Estado de México. La oquedad ya dañó otras casas aledañas, pero, ¿por qué se formó?

De acuerdo con los primeros reportes, el socavón ha provocado alerta entre los vecinos de la comunidad, especialmente en aquellos que viven en la San Martín. Las cámaras de N+ lograron captar el interior de la casa donde se originó el problema.

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En las imágenes se observa cómo al interior de una de las habitaciones de la casa marcada con el número 11, se generó un enorme hoyo. Debido al desprendimiento del terreno, las paredes del inmueble presentaron grietas en forma diagonal.

Además, la cancelería practicamente fue desplazada por el daño que sufrió la casa por el socavón. Sin embargo, esa vivienda no es la única afectada, ya que las que están contiguas, es decir, la 12 y 13, también tienen daños.

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¿Cómo se formó el enorme socavón en Naucalpan?

Los vecinos relataron que una fisura apareció de repente, pero prácticamente al día siguiente ya había partido las paredes del domicilio; luego se “tragó” el piso. La casa ahora está inclinada.

Por este caso, las autoridades de Naucalpan señalaron que ya investigan las causas de la formación de este socavón en la colonia Benito Juárez. Además, se llevarán a cabo estudios topográficos para conocer las dimensiones de la oquedad y determinar si se pueden colocar soportes en las casas aledañas.

Las familias de las tres casas ya fueron desalojadas, en tanto, la casa donde se generó el socavón será demolida.

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EPP