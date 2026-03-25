Detienen a la Esposa del Exgobernador de Chihuahua, César "N" en Estados Unidos

Bertha "N", esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

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De acuerdo con la información, la detención se realizó mientras la mujer se encontraba en territorio estadounidense, sin que se hayan detallado las causas específicas del aseguramiento.

Bertha "N" se desempeñó como presidenta del DIF Estatal del 2010 al 2016

Durante la administración estatal 2010-2016, Bertha "N" se desempeñó como presidenta del DIF Estatal, cargo honorario desde el cual presuntamente habría participado en la triangulación de recursos dentro del esquema investigado por autoridades mexicanas.

Por su parte, su esposo, el exgobernador César "N", se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por presunta operación de recursos de procedencia ilícita en la modalidad de lavado de dinero.

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