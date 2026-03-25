Conductora Huye Tras Provocar Choque en Ciudad Juárez; Deja a una Pareja Lesionada

Durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo, se registró un accidente vial en la colonia Anáhuac, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales en los vehículos involucrados.

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De acuerdo con las primeras versiones, la presunta responsable conducía un vehículo negro en compañía de tres pasajeros sobre la Perimetral Carlos Amaya. Al llegar al cruce con la calle La Cruz, intentó dar vuelta, pero terminó impactándose contra un automóvil en el que viajaba una pareja, proyectándolos contra un poste de luz.

Responsables Abandonan el Vehículo Tras el Accidente

Tras el percance, la conductora y sus acompañantes descendieron del vehículo y huyeron del lugar, dejando la unidad abandonada. Al sitio acudieron paramédicos voluntarios, quienes brindaron atención a la pareja afectada, la cual solo presentaba lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, personal de la Coordinación General de Seguridad Vial arribó al lugar para llevar a cabo el peritaje correspondiente. En la escena fueron localizadas varias latas de cerveza, lo que podría indicar que los tripulantes del vehículo aparentemente se encontraban ingiriendo alcohol. Hasta el momento no se ha dado con los responsables del accidente. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades puedan dar con su paradero.

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