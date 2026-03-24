Asesinan a Hombre Frente a su Casa en Ciudad Juárez; Atacantes Iban en Motocicleta

La tarde de este martes 24 de marzo, un hombre fue asesinado a balazos frente a su domicilio en la colonia Urbivilla del Cedro, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho violento se registró en el cruce de las calles Tian Shan y Pico Kibo, donde tres hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra la víctima, identificada como Fernando Tena, de 27 años de edad.

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De acuerdo con versiones de familiares, el joven tenía poco tiempo de haber salido de la cárcel y acudía periódicamente a firmar ante la autoridad.

Vecinos señalan presunto punto de venta de drogas

Habitantes del sector indicaron que el domicilio donde ocurrió el ataque era señalado como un supuesto punto de venta de drogas.

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Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para resguardar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

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