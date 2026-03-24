Hombre Denuncia Presunta Privación de la Libertad en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 23 de marzo, un hombre identificado como Isidro G. A. se acercó a una unidad de la Guardia Nacional que realizaba labores de patrullaje en la colonia Franja Sara Lugo, en Ciudad Juárez, señalando haber sido privado de la libertad.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el hombre solicitó ayuda a los elementos y relató que había estado privado de la libertad al interior de un domicilio de color morado, ubicado en el cruce de las calles Parral y Coyotla, en la colonia mencionada. Asimismo, indicó que una mujer aún se encontraba en el interior del inmueble.

Autoridades Resguardan el Área

Ante el señalamiento, se solicitó el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes procedieron a resguardar el área.

Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con más información sobre los presuntos responsables ni sobre las posibles víctimas. Agentes del Ejército Mexicano indicaron que se está a la espera de una orden de cateo para poder ingresar a la vivienda e investigar lo ocurrido.

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