Internos con Tuberculosis en Penales de Ciudad Juárez: Reportan 14 Casos en Tratamiento

Las personas privadas de la libertad contagiadas con tuberculosis en centros penitenciarios de Ciudad Juárez se encuentran en una zona especial y aisladas del resto de la población, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

El funcionario detalló que actualmente son 14 internos los que reciben tratamiento médico, y aseguró que se han implementado todas las medidas sanitarias necesarias para prevenir que los casos aumenten o representen un riesgo para trabajadores y visitantes.

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Asimismo, explicó que, aunque las restricciones en visitas generan inconformidad entre familiares, estas acciones buscan evitar un escenario de mayor contagio dentro del sistema penitenciario.

CEDH solicita información y autoridades descartan aumento de casos

Por su parte, Zulay Alaíd Abbud Esparza, primera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, indicó que se ha solicitado información sobre un caso específico registrado recientemente; sin embargo, hasta el momento no se tiene evidencia de un incremento en los contagios que no hayan sido atendidos.

En tanto, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta, reconoció que existen molestias por parte de familiares debido a la restricción de visitas, pero reiteró que estas medidas son necesarias para contener la enfermedad.

Ciudad Juárez Encabeza Casos de Tuberculosis en Chihuahua

El funcionario aseguró que, con apoyo de la Secretaría de Salud, se ha logrado evitar nuevos contagios dentro de los centros penitenciarios, destacando que no se han incrementado los casos.

Finalmente, las autoridades señalaron que todas las personas privadas de la libertad reciben atención médica, no únicamente quienes presentan tuberculosis. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exhortó a los familiares a presentar quejas en caso de considerar que no se está brindando la atención adecuada.

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