Hombre es Asesinado a Balazos Afuera de Bar en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 23 de marzo se registró el homicidio de un hombre afuera de un bar, ubicado en el cruce de la Av. Vicente Guerrero y la calle Honduras, en la colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez, tras una presunta discusión.

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De acuerdo con los datos brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado al menos 10 detonaciones de arma de fuego en el cruce mencionado.

Localizan a la Víctima Sin Vida

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron a un hombre sin vida con impactos de arma de fuego afuera de un centro nocturno, por lo que resguardaron el área junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones, donde se dio a conocer que había al menos 11 casquillos en el lugar.

Según las primeras versiones, la víctima se encontraba discutiendo con un hombre dentro del centro nocturno; ambos salieron y el presunto agresor le disparó en repetidas ocasiones. Hasta el momento no se han dado a conocer datos del responsable.

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