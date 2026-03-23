Disparan Contra Vivienda del Fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 22 de marzo se registró una fuerte movilización por parte de diversas corporaciones de seguridad, luego de que un hombre alertara sobre disparos contra su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Hacienda El Alba y Hacienda de Guadalupe, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por la autoridad, el afectado realizó el llamado al número de emergencias 911, informando que sujetos armados estaban disparando en contra de su domicilio en al menos cinco ocasiones. Tras el último disparo, los responsables huyeron, sin que se tenga certeza si fue en un vehículo o a pie.

Daños en la Vivienda y Sin Personas Lesionadas

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron impactos de arma de fuego en el portón de la vivienda. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Posteriormente, también arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias, donde se informó que se encontraron al menos tres casquillos percutidos en el sitio.

Hasta el momento no se tienen datos de los agresores; sin embargo, cerca del cruce se encuentra una cámara de videovigilancia que podría ayudar a identificar a los presuntos responsables del delito.

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