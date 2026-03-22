Menor de 15 Años Muere Tras Caer de Cuatrimoto en Ciudad Juárez

La tarde de este domingo 22 de marzo se registró un accidente en el cruce de las calles Leonardo Bernal y Manuel N. López, en el kilómetro 20, luego de que tres hermanos cayeran de una cuatrimoto.

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De acuerdo con los primeros reportes, los tres hermanos viajaban a bordo de una cuatrimoto en el área de las vías del tren, cuando al llegar al cruce mencionado derraparon. Tras el accidente, un menor de 15 años cayó y se golpeó la cabeza contra el riel ferroviario, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Intentaron Auxiliarlo en el Lugar

Testigos que se encontraban en la zona intentaron auxiliar al joven, moviéndolo de las vías; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el menor ya había fallecido, presuntamente desangrado a consecuencia del fuerte golpe.

Autoridades Realizaron Peritaje

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y recabar información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayor información respecto a este accidente. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden más detalles.

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