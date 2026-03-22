Hallan Cuerpo Cerca de Jardín de Niños en Cd. Juárez; Estaba Envuelto en Una Cobija

La tarde de este domingo 22 de marzo fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Puerta del Sol y Av. Central, en la colonia Jardines de Roma en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron múltiples llamadas al número de emergencia 911, señalando que un cuerpo se encontraba tirado sobre la vía pública, a espaldas de un jardín de niños.

Autoridades Resguardaron el Área Tras el Hallazgo

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes procedieron a resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar con las primeras investigaciones.

Por su parte, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y practicarle la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa de muerte.

Víctima No Ha Sido Identificada

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima; únicamente se informó que vestía tenis blancos, short y playera verde, y que se encontraba envuelta en una cobija color guinda.

Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades proporcionen mayor información sobre este hecho violento.

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