Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Camioneta Abandonada en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 23 de marzo fue localizado un hombre sin vida dentro de una camioneta, en el cruce de las calles Estación Bauche y Manuel Tamborel, en la colonia Kilómetro 29, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Disparan Contra Vivienda del Fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Ciudad Juárez

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, un agente de la Guardia Nacional observó la camioneta abandonada en el sitio y, al acercarse para inspeccionarla, encontró a un hombre sin vida en el asiento trasero, con huellas de violencia, por lo que se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar el área.

Víctima Presentaba Impacto de Arma de Fuego

Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron las evidencias necesarias para las investigaciones en torno a este hallazgo. Se indicó que la víctima se encontraba encorvada en el asiento trasero y presentaba un impacto de arma de fuego en el hombro.

Personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá determinar la causa de muerte e identificar a la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay sospechosos o personas detenidas por este homicidio; se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles.

Historias recomendadas: