Esto Dijo la Madre de Eitan Daniel, Presunta Asesina del Menor en Ciudad Juárez

Durante la audiencia de imputación por el delito de homicidio en contra del menor Eitan Daniel, su madre, Vianey Esmeralda H. G., se declaró culpable y única responsable de haber privado de la vida a su hijo de 18 meses de nacido, al tiempo que reconoció que durante aproximadamente un mes lo había estado golpeando.

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“Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba al niño. Ese día yo lo estaba bañando, eran las 6:00 de la mañana, y el niño se me cae. Yo no supe qué hacer en el momento. Lo que hice fue taparlo, lo agarré, lo puse en una bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá. El papá de los niños no sabía nada de eso”, declaró.

De acuerdo con los estudios realizados, Eitan Daniel presentaba fractura de cráneo y sangrados encefálicos, fracturas en costillas ya sanadas sin atención médica, pérdida de cuatro dientes a causa de golpes, uñas dañadas en los pies e indicios de posibles agresiones sexuales.

Padre de Eitan Aparentemente No Tenía Conocimiento de las Agresiones

Vianey trató de exculpar a Brayan Gabriel, padre del menor, asegurando que él no sabía nada de las agresiones, ya que no le permitía convivir con el niño y, para evitar que notara las lesiones, lo vestía con ropa de invierno.

Asimismo, mencionó que creó una cuenta falsa a nombre de una mujer identificada como Delia Sánchez, con la que se enviaba mensajes a sí misma para simular información sobre el menor, asegurando que se encontraba bien en una casa hogar que supuestamente administraba, con el objetivo de justificar su ausencia ante el padre.

Vianey Esmeralda No Quería al Menor por ser Niño

La imputada señaló que no deseaba al menor desde que se enteró de que era varón, ya que esperaba una niña. Indicó que incluso intentó provocarse un aborto golpeándose el abdomen o descuidándose.

Las agresiones, según su declaración, iniciaron en febrero sin motivo aparente, principalmente porque se encontraba harta de que el niño llorara. Afirmó que lo golpeaba con el puño cerrado y cachetadas, lo amarraba de los tobillos a una mecedora y le apretaba los listones de seguridad hasta provocar moretones, ampollas y lesiones por el roce de las cuerdas durante largos periodos.

Abandono y Detención Tras el Hallazgo del Cuerpo

El 10 de marzo, al darse cuenta de que Eitan no contaba con signos vitales y con la intención de abandonar el cuerpo, dejó solo en el domicilio a su segundo hijo de apenas dos años y siete meses. También se informó que su primer hijo es de otra relación sentimental, con una edad aproximada de entre 7 y 13 años, mientras que los dos más pequeños serían hijos de Brayan.

Tras arrojar el cuerpo del menor, fue detenida por agentes de la Policía Municipal, ya que se reportó al número de emergencias 911 sobre la presencia de un bulto sospechoso. Sin embargo, al ser cuestionada y negar los hechos, fue liberada en ese momento.

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