Eitan Daniel No Tenía Acta de Nacimiento en Ciudad Juárez; Fue Registrado Tras su Muerte

La directora del Registro Civil en el estado de Chihuahua, Margarita Alvídrez, dio a conocer que el menor Eitan Daniel, quien perdió la vida presuntamente a manos de su madre en Ciudad Juárez, no contaba con acta de nacimiento, es decir, nunca fue registrado por sus padres.

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La funcionaria explicó que fue a través de la abuela paterna del menor y mediante la intervención de la Fiscalía que se pudo avanzar en el proceso, luego de que se presentara un oficio en el que la mujer reconocía plenamente al niño como su nieto.

Alvídrez subrayó la importancia de que todos los menores cuenten con identidad legal, señalando que en este caso el registro se realizó de manera posterior únicamente para poder emitir el acta de defunción.

Autoridades señalan posible omisión de cuidados

Ante el cuestionamiento sobre las razones por las que el menor no había sido registrado, la titular del Registro Civil indicó que desconoce el motivo, debido a que la investigación está en curso por parte de la Fiscalía y no existe acceso directo con la familia.

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No obstante, señaló que esta situación también podría representar una omisión de cuidados, aspecto que deberá ser considerado por la autoridad competente dentro de las indagatorias correspondientes.

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