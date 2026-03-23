Detienen a Hombre por Presuntamente Golpear a su Hijo en Cd. Juárez; Será Presentado Ante Juez

Un hombre identificado como David "N" será presentado ante un Tribunal de Control, luego de ser detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusado de presuntamente golpear a su hijo de 10 años con un cinto y con el puño.

La detención se realizó en un domicilio ubicado en el número 7481 de la calle Presa Granero, en la colonia Independencia Uno, tras lo cual fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

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El menor afectado, identificado con las iniciales A.G., fue llevado a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

En próximas horas definirán su situación legal

Se informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de control de detención e imputación, donde se determinará la situación legal del detenido.

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Las autoridades mantienen el caso bajo investigación, mientras se da seguimiento al estado de salud del menor.

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