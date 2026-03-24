Se Incendian Tres Vehículos en Yonke Abandonado de Ciudad Juárez

La noche del lunes 23 de marzo se reportó al número de emergencias 911 el incendio de algunos vehículos que se encontraban abandonados al interior de un yonke, ubicado en el cruce del Blvd. Zaragoza y la calle Rancho La Candelaria, en la colonia La Perla, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte tras observar las llamas. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes aseguraron la zona y solicitaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

Daños Materiales en Tres Vehículos

Tras controlar las llamas, bomberos dieron a conocer que el saldo fue de tres vehículos incendiados, los cuales presentaron daños únicamente en la carrocería. Además, indicaron que al ingresar al lugar pudieron percatarse de que el yonke se encontraba aparentemente abandonado.

De acuerdo con lo señalado, no se descarta que el fuego haya sido provocado; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinarlo una vez que concluyan los peritajes correspondientes. Hasta el momento no se cuenta con información sobre posibles responsables.

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