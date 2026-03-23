Niño de 6 Años Permanece Grave en Cd. Juárez Tras Agresión; Detienen a Presunto Responsable

El estado de salud del menor David Alberto, de apenas seis años de edad, se mantiene bajo reserva luego de que el pasado 20 de marzo ingresara de emergencia al Hospital General de Zona número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte médico, el niño presenta trauma en la cabeza derivado de múltiples golpes. Las primeras investigaciones señalan que habría sido impactado en repetidas ocasiones contra una pared al interior de su domicilio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el número 187 de la calle Durango, en la colonia Manuel Valdez, donde agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron la detención de José Enrique "N", de 34 años de edad.

Detienen a presunto agresor por tentativa de homicidio y violencia familiar

La autoridad informó que al detenido se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión: una por el delito de homicidio en grado de tentativa y otra por violencia familiar agravada.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre es probable responsable de las lesiones causadas al menor, quien ingresó en código rojo al hospital, así como de agresiones en contra de otros dos niños, de seis y cuatro años de edad, que también se encontraban bajo su cuidado.

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El imputado fue puesto a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, quien definirá su situación legal tras la formulación de imputación por parte del Ministerio Público.

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