Aseguran Rifle Barret Calibre .50 en Operativo en Chihuahua; Suman 21 Decomisos Desde 2021

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, del año 2021 a la fecha, se han decomisado 21 armas tipo Barret calibre .50 en Chihuahua, consideradas de alto poder por su capacidad destructiva.

El más reciente aseguramiento ocurrió durante un operativo conjunto entre el equipo SWAT y el Ejército Mexicano en la región de Nonoava y San Francisco de Borja, donde se incautaron nueve armas de fuego, 900 cartuchos útiles y cinco vehículos.

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En el mismo despliegue fue detenido un hombre identificado como Martín Oswaldo "N", de 32 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con todo lo asegurado.

Suman 21 decomisos de armas tipo Barret calibre .50 desde el 2021 al 2026

Autoridades estatales señalaron que entre las armas aseguradas se encontraba un rifle Barret calibre .50, con lo que suman 21 decomisos de este tipo durante la actual administración, lo que representa un promedio de una de estas armas retirada de circulación cada dos meses.

El secretario de Seguridad Pública del Estado indicó que estos operativos se han intensificado en zonas donde recientemente se han registrado picos de violencia, como en la región de Nonoava.

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Cabe destacar que los cartuchos de este tipo de arma tienen una longitud aproximada de 5.5 pulgadas, es decir, cerca de 14 centímetros, lo que da una idea del poder de impacto de este armamento.

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