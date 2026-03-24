Explosión en Taquería de Chihuahua Deja Locales Destruidos en la Colonia Chihuahua 2000

Vidrios y pedazos de block salieron disparados tras una explosión registrada en una taquería ubicada en la colonia Chihuahua 2000, dejando severos daños en varios locales comerciales en la ciudad de Chihuahua.

Cortinas de acero quedaron hasta el suelo, puertas fueron dobladas y fragmentos de estructuras terminaron sobre la calle, además de que dos lozas colapsaron a causa del estallido.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Dostoyevski y la calle Lenny Romo, donde al menos dos establecimientos fueron considerados pérdida total, mientras que un tercero presentó daños estructurales.

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Comerciantes de la zona relataron que fueron alertados durante la madrugada sobre la explosión, encontrando sus negocios prácticamente destruidos al llegar al lugar.

Presumen acumulación de gas; no hubo lesionados

De manera preliminar, se presume que la explosión pudo haber sido provocada por una acumulación de gas; sin embargo, autoridades de Protección Civil Municipal señalaron que será un peritaje el que determine con precisión las causas del incidente.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos y afectaron directamente el patrimonio de varios comerciantes.

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Los afectados indicaron que esperarán las evaluaciones oficiales para determinar los pasos a seguir, mientras buscan recuperar parte de sus herramientas y pertenencias entre los escombros.

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