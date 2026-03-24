Se Registra Incendio en Tiradero Clandestino de Ciudad Juárez

La madrugada de este martes 24 de marzo se registró un incendio en un tiradero clandestino ubicado en el cruce de las calles Canuto Castro y carretera a Casas Grandes, en la colonia La Campesina, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quienes arribaron al cruce mencionado, donde localizaron llantas y basura en llamas. Ante la situación, resguardaron el área y solicitaron la presencia de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

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Elementos de bomberos acudieron al sitio con una máquina ligera y una cisterna, logrando mitigar el fuego tras varios minutos de labores. Posteriormente, iniciaron el peritaje correspondiente para determinar la causa del incendio.

Hasta el momento no se ha podido establecer con certeza qué originó el siniestro; sin embargo, se indicó que el incendio pudo haber sido provocado. Asimismo, autoridades señalaron que no es la primera vez que se registran hechos similares en ese lugar.

No es el Primer Tiradero Clandestino Detectado en Ciudad Juárez

En días pasados también se ubicó un terreno baldío en una brecha, en el cruce de la calle Prolongación Oriente 21 y el Blvd. Manuel Talamás Camandari, el cual presentaba acumulación de vehículos desmantelados y diversos residuos.

El sitio llamó la atención debido a una densa columna de humo visible a la distancia. En el sector se pudo observar la presencia de múltiples autopartes abandonadas, mezcladas con basura y materiales plásticos, algunos de ellos aparentemente quemados.

En el lugar no se encontraron personas ni indicios de que la situación haya sido reportada previamente a las autoridades. Sin embargo, las condiciones del terreno sugieren que se han realizado quemas de desechos de manera recurrente, lo que representa un riesgo ambiental y para la salud.

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