Vinculan a Proceso a Padres de Eitan Daniel en Cd. Juárez; Madre Enfrenta Cargos por Homicidio

Tras casi seis horas de audiencia, fueron vinculados a proceso los padres de Eitan Daniel, el menor de un año y medio de edad, en un caso que ha generado conmoción en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La madre, Vianey Esmeralda "N", fue vinculada por los delitos de homicidio calificado y agravado, así como por delitos contra el respeto a los cadáveres. Por su parte, Brayan Gabriel "N" fue procesado por el delito de comisión por omisión, al no garantizar la protección de la vida del menor, pese a tener la obligación de custodiarla.

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El juez determinó que el padre no fue coautor del delito ni participó con dolo, por lo que reclasificó su situación jurídica bajo dicha figura.

Fijan seis meses para investigación; continuará prisión preventiva

Durante la audiencia, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, además de ordenar la realización de estudios psicológicos y psiquiátricos para la madre.

Ambos imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, la cual podría extenderse hasta por 24 meses o hasta que concluya el proceso judicial.

Audiencia de Vinculación a Proceso de Padres de Eitan Daniel en Chihuahua

Se informó que no se logró un acuerdo entre las partes, luego de que el Ministerio Público ofreciera una pena de 50 años de prisión con posibilidad de reducirla a 40, mientras que la defensa de la madre buscaba una condena de 20 años.

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