Pensión para Personas con Discapacidad Permanente en Chihuahua: Fechas y Requisitos

Del 23 al 29 de marzo del 2026 se encuentra abierto el registro para la pensión para personas con discapacidad permanente, un apoyo económico bimestral de 3 mil 300 pesos que se otorga a través de la Secretaría de Bienestar.

Sin embargo, en Chihuahua, al igual que en otros siete estados del país, este programa no es universal, ya que únicamente pueden acceder personas de entre 0 y 29 años de edad, dejando fuera a adultos con discapacidad.

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Esta limitación se debe a que el Gobierno del Estado no ha firmado el convenio de colaboración con la federación, lo que impediría ampliar la cobertura del programa a toda la población con discapacidad.

Requisitos y dónde registrarse

Las personas interesadas dentro del rango de edad permitido pueden acudir a cualquiera de los módulos de Bienestar para realizar su registro, presentando la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad)

(INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad) Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud

emitido por una institución pública de salud CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento legible

legible Teléfono de contacto (celular y/o casa)

El registro se realiza de manera presencial durante las fechas establecidas.

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