Localizan a Hombre Sin Vida en Desponchadora de Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 24 de marzo, fue localizado un hombre sin vida dentro de una desponchadora ubicada en el cruce de las calles Namibia y José de Iturrigaray, en la colonia Campestre Virreyes, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado al menos tres detonaciones de arma de fuego y, posteriormente, observar a un hombre tirado.

Autoridades Acordonan la Zona y Localizan Casquillos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron a un hombre de aproximadamente 60 a 65 años dentro de la desponchadora, la cual también era utilizada como vivienda. En coordinación con personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, procedieron a resguardar el área.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar, donde localizaron al menos cinco casquillos percutidos, los cuales permitirán iniciar con las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Posteriormente, se informó que la víctima habría sido atacada afuera del domicilio, por lo que intentó refugiarse en el establecimiento; sin embargo, perdió la vida dentro del local.

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