Plan B de la Reforma Electoral: Grupos Parlamentarios Fijan Posturas ante Pleno del Senado

El pleno del Senado discute hoy el Plan B de la reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que fue dictaminado ayer en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde se avaló por mayoría y en espera de las modificaciones.

La iniciativa fue turnada a la Mesa Directiva de la Cámara alta que preside la senadora morenista Laura Itzel Castillo, quien abrió la sesión de este miércoles 25 de marzo y verificó el quórum para seguir con la lectura y aprobación del orden del día con el proyecto a debatir.

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Después de un breve receso, a las 17:30 horas se reanudó la sesión vespertina donde se fijaron las posturas de los grupos parlamentarios por 6 minutos de espacio.

Para aprobar el Plan B se requieren 86 votos para aprobar el Plan B. Sin los 6 legisladores del PT, Morena no alcanzaría la mayoría calificada.

Sin los 6 legisladores del PT, Morena no alcanzaría la mayoría calificada. Previo a la discusión, el Pleno del Senado aprobó las solicitudes de licencia de la senadora Yeidckol Polevnsky del PT, quien no estará presente el 25 y 26 de marzo, así como la del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, de Morena, del 25 de marzo al 15 de abril. A este último lo suple su padre el senador Miguel Ángel Yunes Linares

Se prevé que la discusión del Plan B termine por la noche.

Fijan posturas

Movimiento Ciudadano dijo que no votaría por la reforma.

El coordinador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, dijo en su postura que votarán a favor del "Plan B”, pero no del artículo 35 referente a la Revocación de Mandato.

del "Plan B”, pero no del artículo 35 referente a la Revocación de Mandato. El PAN acusó que con el Plan B se busca la concentración del poder, y adelantaron que votarán en contra.

El Partido Verde indicó que la iniciativa de la Presidenta busca la reducción de privilegios en los congresos estatales y de los privilegios en los cabildos.

En la postura de la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez acusó a Morena de tener vínculos con el crimen organizado y señaló que se los estaba "la chingada" y que por eso presentaban el Plan B, ante esto, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dijo que no permitirían ese tipo de "vulgaridades".

¿Cómo llega el dictamen?

En concreto, se pretende reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Carta Magna para regular el ejercicio de revocación de mandato del Ejecutivo federal y establecer límites al número de regidurías de los municipios, al presupuesto de congresos estatales y a los ingresos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de sus homólogos en las entidades.

El dictamen fue aprobado el martes 24 de marzo con 24 votos a favor de Morena y el PVEM, mientras que 11 senadores se expresaron en contra en una sesión a la que no acudieron legisladores del PT.

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Tras la sesión de comisiones, el PRI dijo que sus 13 senadores estarán presentes en la sesión del pleno. El PAN señaló que también asistirían sus 21 legisladores y los de Movimiento Ciudadano garantizaron que habrá 6 votos en contra de su bancada.

Asimismo, se realizaron los siguientes cambios o precisiones al documento que fue turnado a la Mesa Directiva:

Artículo 35:

La revocación de mandato del Ejecutivo federal solo podrá solicitarse una vez, dentro de los tres meses posteriores al 2.º o 3.º año del periodo.

La jornada se realizará el primer domingo de junio del 3.º o 4.º año.

La persona sujeta a revocación puede difundir y promover el voto a su favor, según la ley.

Se prohíbe usar tiempos oficiales o contratar propaganda con fines vinculados al proceso.

En los 60 días previos a la jornada se suspende toda propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno.

Artículo 115:

Se fija un límite de una sindicatura y hasta 15 regidurías por ayuntamiento.

Se incorpora el respeto a paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración municipal.

Artículo 116:

El presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder del 0.70% del presupuesto estatal.

Se obliga a garantizar paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en los congresos locales.

Artículo 134:

Las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como titulares de órganos ejecutivos del INE, OPLES y tribunales locales, no pueden superar el salario del Presidente.

Se prohíbe contratar con recursos públicos seguros privados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas en la ley.

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¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

En general, los opositores al Plan B esgrimen las siguientes posturas:

La reforma usa el pretexto de "privilegios" para convertir la revocación en una ratificación de popularidad, además de dar ventajas a la presidenta al permitirle promover su propia revocación.

La consulta sería propaganda, no participación ciudadana. La oposición no busca revocar a la mandataria, así que el cambio es innecesario.

La reforma llega con errores de origen y no atiende problemas reales como la intervención del crimen organizado o la sobrerrepresentación legislativa.

Mancilla la Constitución al imponer la voluntad de un solo grupo y romper el acuerdo plural que le dio origen.

Vulnera el federalismo al imponer desde el nivel federal la estructura de regidurías en los municipios.

Se limita propaganda oficial, pero no toca espacios como la conferencia mañanera.

Del lado oficialista sostienen:

La oposición defiende privilegios y actúa por miedo político.

Los cambios permitirán ahorros que se destinarán a salud e infraestructura para el pueblo.

La revocación de mandato es una práctica democrática internacional, y aun con alta aprobación presidencial, someterse al escrutinio evita la soberbia y fortalece la rendición de cuentas.

La reforma permite reducir gastos y privilegios, generando recursos para infraestructura y programas sociales.

La propuesta contribuye a fortalecer la democracia en lugar de debilitarla, al abrir más mecanismos de evaluación ciudadana.

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ASJ