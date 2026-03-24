Sheinbaum Confía en Aprobación del Plan B de Reforma Electoral; Informa si Analizaría Plan C

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en la aprobación del Plan B de la reforma electoral, cuya discusión comenzará en comisiones del Senado de la República hoy, 24 de marzo de 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este martes, también indicó si analizaría un Plan C, en caso de que la iniciativa no sea aprobada en el Congreso de la Unión.

“No sé, habría que ver, pero no creo que vayan a votar en contra de eliminar privilegios”, dijo al ser cuestionada sobre el tema.

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Responsabilidad con el pueblo de México

Sheinbaum Pardo reiteró que dependerá del Senado cómo vote el Plan B de la reforma electoral, pero destacó que al enviar la iniciativa, ella cumplió su responsabilidad con el pueblo de México.

“Yo tengo una responsabilidad con el pueblo, a la que no voy a renunciar nunca, y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa”, manifestó.

La titular del Ejecutivo federal recordó que la reforma electoral tiene dos propuestas primordiales, una para reducir los privilegios y otra para que la revocación de mandato, en caso de que se solicite, se no solo se pueda realizar en el cuarto año de su gestión, sino también en el tercero.

“Ya depende de los senadores cómo van a votar; entonces que digan: ‘fue derrotado el Plan B’… para mí no es derrota, al revés, (ver) quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios, también muestra quiénes son todos”, abundó.

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“Lo más importante es disminuir privilegios”

Sheinbaum Pardo aseguró que lo más importante es disminuir privilegios; y aunque refirió que no hay cambios en lo que respecta a la revocación de mandato, dijo que es un tema que “pueden meter en algún momento del proceso, o simplemente no aprobar la iniciativa”.

“Lo principal del Plan B es lo que significa la cuarta transformación, que es disminuir privilegios, y particularmente de los funcionarios públicos. No tiene por qué un consejero o consejera del INE ganar más que la presidenta”, refirió.

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Con información de N+.

spb