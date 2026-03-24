El dictamen del Plan B de la reforma electoral finalmente se destrabó en el Senado de la República: Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos publicaron en la Gaceta una convocatoria para que la reunión se realice hoy, 24 de marzo de 2026, en punto de las 13:30 horas.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen circulado propone cambios a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuáles son los cambios propuestos?

Se trata principalmente de dos modificaciones:

La primera tiene que ver con el ajuste a cuatro artículos de la Constitución (35, 115, 116 y 134) para implementar los principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género. Ahí se asegura el cumplimiento de la materia. El otro ajuste fundamental a la iniciativa tiene que ver con la integración de los municipios: La iniciativa presidencial proponía un mínimo de siete y un máximo de 15 regidurías en cada municipio. Sin embargo, los senadores propusieron que no haya un mínimo de regidurías y solo se mantenga el límite de 15 propuesto por la Presidenta.

De acuerdo con el dictamen, se evita imponer un rango rígido en la integración de los ayuntamientos, reconociendo “con gran sensibilidad que la eficiencia administrativa no siempre depende de un número mínimo predeterminado, sino de la capacidad de cada ayuntamiento, para servir a su gente con los recursos que ella posee de manera exitosa y austera”.

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Mayor certeza jurídica

La nueva redacción remite los ajustes a lo dispuesto en las constituciones y leyes estatales, lo que dota al texto de una mayor certeza jurídica y evita posibles conflictos de competencia, respetando la soberanía de las entidades federativas, para decidir sus propios mecanismos de integración, conforme a su madurez democrática, se precisó en el proyecto de dictamen.

De esta forma, se propone que los municipios se integren por una sindicatura y hasta 15 regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

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“Lo más importante es disminuir privilegios”

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el Plan B durante su conferencia de prensa mañanera de este martes.

Aseguró que lo más importante es disminuir privilegios; también refirió que no hay cambios en lo que respecta a la revocación de mandato, aunque es un tema que “pueden meter en algún momento del proceso, o simplemente no aprobar la iniciativa”.

“Lo principal del Plan B es lo que significa la cuarta transformación, que es disminuir privilegios, y particularmente de los funcionarios públicos. No tiene por qué un consejero o consejera del INE ganar más que la presidenta”, refirió.

La mandataria nacional dijo no conocer el avance de su Plan B en comisiones del Senado.

De igual manera, hizo énfasis en que su compromiso es con el pueblo, ante la posibilidad de que el Plan B de la reforma electoral no sea aprobado en el Senado.

La mandataria nacional incluso reconoció que el Plan B de Reforma Electoral podría no aprobarse en el Congreso de la Unión, pero indicó que analiza si buscaría un Plan C.

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¿Cuál será el proceso legislativo del Plan B de la Reforma Electoral?

La iniciativa se analizará en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó el proceso que seguirá:

“Allí se discutirá y la semana que entra nosotros calculamos que llegará al Pleno y, por tanto, allí se aprobará, según los cálculos que tenemos, a partir de estos consensos que se han generado con esta reforma”.

Una vez que sea aprobada en el Senado, la minuta se enviará a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea respaldada por las comisiones y el Pleno, luego se pasará a los diferentes congresos de los estados.

"Se calcula que será en este mismo mes de abril que se concluya con todo", dijo.

Señaló que aunque se atraviesa la Semana Santa, consideran que se dé la discusión en la Cámara de Diputados, y la aprobación pueda ser en la semana de Pascua.

¿Qué propone el Plan B de la Reforma Electoral?

Se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.

El proyecto plantea una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica y a un máximo de quince personas regidoras por municipio.

En el caso de la revocación de mandato, la iniciativa precisa que no se hará uso de los tiempos oficiales para ello.

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