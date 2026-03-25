Detienen a Spider-Man de Valparaíso por Amenazas y Asesinato Frustrado.

Autoridades de Chile detuvieron a un sujeto vestido de "Spider-Man" debido a que contaba con una orden de arresto por el delito de amenazas condicionales, pero que igual tiene atecedentes por homicidio frustrado.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por los Carabineros de la región de la ciudad costera de Valparaíso, pero no se reveló la identidad del presunto delincuente.

Solo se revelaron fotografías y un video de cuando era introducido en una patrulla con las manos esposadas en la espalda.

"Procedimiento Policial Carabineros de la SIP de la 8ª Comisaría Florida detuvo a un sujeto de interés policial quien mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de amenazas condicionales", se indicó en un breve boletín emitido la mañana de este martes 24 de marzo.

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La detención ocurrió el pasado jueves 19 de marzo, en los alrededores de la Plazuela Ecuador, durante un despliegue preventivo en sectores donde se concentra actividad delictiva, indicaron medios locales.

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Equipos de investigación ya habían determinado que el sospechoso trabajaba en la vía pública caracterizado como el superhéroe, lo que permitió identificarlo con rapidez.

#Valparaíso| Procedimiento Policial

Carabineros de la SIP de la 8ª Comisaría Florida detuvo a un sujeto de interés policial quien mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de amenazas condicionales. El hombre de 28 años y con antecedentes por homicidio frustrado,… pic.twitter.com/OP3sFwm1xr — Carabineros Región de Valparaíso (@ZonaCarabValpo) March 24, 2026

¿De qué más acusan al "Spider-Man"?

En su comunicado, los Carabineros dijeron que el hombre de 28 años ya contaba con antecedentes por hechos violentos contemplados en cuatro cargos.

Al verificar su identidad, la policía constató que existía una orden de detención emitida a comienzos de 2026.

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Se le acusa de:

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Homicidio frustrado

Amenazas simples

Riña pública

Desórdenes

El mayor Felipe Castillo Hernández, citado por medios locales, señaló que el operativo en Valparaíso forma parte de un trabajo más amplio para localizar a personas con causas pendientes y reforzar la seguridad en la zona.

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Luego de su captura, el sujeto vestido "Spider-Man" fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía Local, donde se determinará su situación jurídica.

Los memes y las burlas de internautas no se hicieron esperar. Algunos aludieron a la frase del personaje J. Jonah Jameson, director del Daily Bugle, quien propone titular la noticia del hombre araña como "¿Héroe o amenaza?" en la primera de las películas protagonizadas por Tobey Maguire.

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ASJ

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