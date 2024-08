¿Por Qué Se Celebra el Día de Spider-Man el 1 de Agosto?

Este 1 de agosto es una fecha especial para los fanáticos de los cómics y los superhéroes, y en específico, de Spider-Man, pues hoy se celebra el día del héroe arácnido.

También conocido como El sorprendente hombre araña, el personaje es señalado como la principal figura de Marvel, y su aparición se remonta a la década de 1960.

El nacimiento del Día de Spider-Man se remonta al 1 de agosto de 1962, cuando por primera vez se publicó un cómic de este personaje, creado por Stan Lee e ilustrado por Steve Ditko.

De hecho, se dice que el debut oficial de Spider-Man en los cómics de Marvel ocurrió el 15 de agosto de 1962, pero por alguna razón, esta edición comenzó a circular muchos días antes, por lo que se eligió el 1 de agosto como el Día de Spider-Man.

Con el paso de los años, el personaje adquirió tal popularidad que se volvió en la principal figura de Marvel, superando a otros héroes como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y otros más.

