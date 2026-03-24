N+ Focus: Una Red al Servicio de los Capos del Huachicol Fiscal; Así Operaba con Complicidades

Durante al menos cinco años, empresarios, funcionarios públicos y elementos de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México, a través del huachicol fiscal, así lo revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda de la unidad de periodismo de investigación de N+ Focus.

Documentos judiciales y material de inteligencia revelan la existencia de una red criminal operada por ocho empresas, tres mandos medios, entre militares, marinos y civiles, y titulares de seis aduanas, con las que lograron introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.

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Daniel Santos, experto en derecho aduanero

"El huachicol fiscal es de las principales causas de evasión fiscal que más impacta la economía en nuestro país (…) el detrimento llega hasta los 500,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un aproximado del 2% del producto interno bruto".

Así operaba la red al servicio de los capos del huachicol fiscal

La complicidad de funcionarios públicos resultó un elemento esencial para el éxito de este esquema delictivo.

La empresa Hevi Transport LLC, en sociedad con Rockbridge Petroleum LLC y Grey Oak Supply and Trade LLC, basadas en California y Texas respectivamente, representan el primer eslabón en esta red de complicidades al servir como proveedoras del combustible traficado hacia México.

La importación corría a cargo de Intanza S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Ayón y Ramiro Rocha, mientras la transportación se realizaba en pipas de Mefra Fletes y Autolíneas Roca, de José René Tijerina y Roberto Blanco, el llamado “Señor de los buques”.

Mientras que, Enerpol S.A. de C.V., una empresa de Grupo Portimex con base en la CDMX y dedicada a los fletes marítimos, se encargaba de la logística.

La autorización para el ingreso de los buques la daba Luis Omar Chong, de la agencia naviera Altamarítima S.A. de C.V.

El proceso final lo completaban las empresas Ikon Midstream y Azteca Cone S.A. de C.V.

Por el lado de la Marina destaca el “Grupo de los primos”, encabezado por el vicealmirante Manuel Farías y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y responsables de coordinar a su vez a siete operadores adicionales.

Entre los civiles, Iván Merino, quien tenía a su cargo a 10 funcionarios de aduanas.

Y en Sedena, un general y dos directores de operación aduanal no identificados.

Los sobornos millonarios

Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios aduanales de Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Pantaco y AICM, en la CDMX; Guaymas, Sonora; Tampico, Tamaulipas; y Veracruz, que iban desde la titularidad hasta las jefaturas de departamento.

En apenas un año, en la aduana de Tampico, el monto de la corrupción superó los 24 millones de pesos.

Documentos en poder de N+ Focus revelan la existencia de tres órdenes de aprehensión contra el mismo número de empresarios.

La Agencia Nacional de Aduanas, con sede en la CDMX, controla el acceso a puertos y permitió el ingreso del combustible traficado desde Estados Unidos.

De acuerdo con documentos, durante la gestión del general André Foullón ingresaron al menos 20 buques a Tampico con combustible ilegal, que venían declarados como aceites. Su entonces director de investigación aduanera, el general Ernesto Vadillo, hoy dirige aduanas fronterizas.

Continuaron entrando buques en la administración de Marín Mollinedo, quien estuvo primero entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y después regresó en febrero de 2025 acompañado de Tonatiuh Márquez, encargado de los semáforos aduanales y de ordenar y practicar revisiones e inspecciones a mercancías de importación y exportación.

Tan solo durante el primer mes de la gestión de Tonatiuh Márquez, ingresaron 10 buques vinculados a esta red criminal.

En diciembre de 2025, Tonatiuh dejó el cargo después de que se hiciera noticia su patrimonio y el retiro de su visa en Estados Unidos.

El huachicol fiscal operó sin que nadie lo detuviera. Aquí puedes ver la nota completa de la "Red al Servicio de los Capos del Huachicol Fiscal.

VIDEO: La Red de Huachicol Fiscal