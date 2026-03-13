FGR Detiene a Traficantes de Migrantes y a Dueño de Empresa que Robaba Hidrocarburo a Pemex

Hoy en un mensaje, el vocero de la Fiscalía General de la República Ulises Lara, informó que una organización dedicada al tráfico de personas migrantes pretendía ingresar a un grupo de personas por Ciudad Juárez, Chihuahua, ante esto, se obtuvieron 5 órdenes de aprehensión.

En tanto, además, dijo que en Veracruz, se descubrió a una empresa fachada que robaba hidrocarburo como diésel, remolques y camiones. Enrique "N", fue detenido como presunto dueño de la empresa.

Traficantes de migrantes tenía campamentos

Sobre el primer caso, indicó que las detenciones se llevaron a cabo gracias a trabajos de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y el Gabinete de Seguridad, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la colaboración internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Permitieron identificar a una organización dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de Guatemala con destino a los Estados Unidos de América, y que buscaban ingresarlos por el cruce de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, Texas.

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Por lo anterior se inició una investigación por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas.

Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de cinco personas posiblemente relacionados con una organización criminal dedicada a dicho ilícito.

José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N” alias “El Gori”, este último posible líder de la organización.

Este grupo criminal tiene su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, con alcances en la Ciudad de México, y que desde 2024 contaba con casas de seguridad para mantener albergados a los migrantes mientras concretaban su internamiento ilegal en los Estados Unidos.

Descubren empresa fachada que robaba combustibles en Veracruz

El vocero de la FGR también dio a conocer que, en Veracruz, policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal indagaron un caso relacionado con un grupo de personas que, probablemente bajo la fachada de empresas contratistas de autotransporte de carga, se dedican al robo de petróleo crudo extraído de diferentes pozos propiedad de PEMEX en el estado de Veracruz.

"Luego de diversas diligencias como parte de la carpeta, y como se recordará, en octubre del 2025, se logró ejecutar cateo en diversos inmuebles ubicados en Minatitlán y Coatzacoalcos, en dicha entidad, donde se aseguraron miles de litros de petróleo crudo, turbosina, diésel, hidrocarburo, tractocamiones, semirremolques, entre otros objetos".

Se solicitó órdenes de aprehensión en contra de Enrique “N”, quien probablemente es propietario del predio donde se llevaron a cabo las acciones mencionadas en octubre de 2025, y en contra de Roque "N", quienes fueron detenidos, el primero en la colonia Nueva Mina, en Minatitlán, Veracruz y en Oaxaca, Oaxaca, el segundo.

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