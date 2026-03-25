Semovi Rechaza Acuerdo entre Uber y Taxistas de CDMX para el Mundial 2026; Amaga con Multas

El acuerdo con Uber y Taxistas de CDMX durante el Mundial 2026 no es oficial, aseguró la Secretaría de Movilidad (Semovi). “No existe autorización vigente”, indicó.

La dependencia se pronunció respecto a una campaña de difusión por parte de plataformas digitales, la cual estaba dirigida a personas concesionarias del servicio de taxi en la Ciudad de México.

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“Actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares”, indicó en una tarjeta informativa.

Además, hizo un llamado para evitar irregularidades, debido a que se trata de esquemas no regulados que pueden afectar su situación legal y operativa.

¿Cuáles serán las multas a los taxistas de CDMX?

Por lo tanto, si no se respeta lo estipulado por la Semovi, habrá sanciones. La Secretaría advirtió que reforzará la supervisión y aplicará las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la normativa vigente.

Así que las personas que sean identificadas sin atender las condiciones de la Semovi, serán acreedoras a una multa de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, aproximadamente más de 45 mil 500 pesos.

“La SEMOVI reitera su compromiso con una movilidad ordenada, con reglas claras y en condiciones de certeza para todas y todos los actores del sistema”, reiteró.

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¿En qué consistía el acuerdo entre Uber y los taxistas de CDMX?

Con miras al Mundial 2026, Uber anunció este martes una alianza con la agrupación de taxi “MX Taxi” con la finalidad de que taxistas a nivel nacional puedan recibir viajes a través de una plataforma tecnológica.

“Con este anuncio, Uber se consolida como pionero en la movilidad de la capital del país, ofreciendo una alternativa de movilidad más accesible, confiable y cómoda”, así presentó el acuerdo.

Entre los supuestos beneficios de esta alianza se mencionó que al ingresar a la plataforma de Uber, el usuario podrá encontrar el producto de Taxi entre las diversas opciones de movilidad.

Así el usuario podía elegir el producto que más le convenga, basándose en cualquier criterio que utilice, desde precio hasta tiempo, pasando por comodidad o incluso espacio para su animal de compañía.

“Los conductores de taxi podrán recibir viajes conectándose cuando quieran, donde quieran y como quieran. Con los viajes de plataforma podrán reducir tiempos muertos y generar más ganancias”, era parte del acuerdo.

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EPP