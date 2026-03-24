Uber Permitirá a Taxistas de CDMX Unirse a Aplicación por Mundial 2026, ¿Dejan Disputa?

Uber dio a conocer una alianza con la plataforma MX Taxi, al dejar que los taxistas en la Ciudad de México puedan recibir viajes a través de la aplicación, esto a unos meses de realizarse la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cómo es la alianza entre Uber y taxistas en CDMX?

Se busca ofrecer una opción para movilizarse más accesible para los habitantes de la CDMX y los turistas que llegarán para el evento futbolístico.

Al respecto, el director de Uber México, Félix Olmo, aseguró en un comunicado que esta colaboración posiciona a la CDMX como un referente global en movilidad:

“Este año es el más importante en México en mucho tiempo. Una ocasión especial requiere de un anuncio especial. Por eso hoy presentamos esta nueva alianza, que sin duda ayudará a hacer a México un referente todavía más importante a nivel mundial”, dijo el directivo.

Por su parte, el vocero de MX Taxi, Erasto Vázquez, mencionó que la integración no fue sencilla. “Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Un aliado que nos abre las puertas de un mercado global”.

En dicha alianza, los conductores de taxi podrán conectarse a la plataforma cuando lo deseen.

Taxis tendrán similitudes con Uber

Se precisó que los taxis tendrán las mismas funciones de seguridad como ocurre con Uber , al incluirse:

como ocurre con , al incluirse: Cobertura de seguro

Soporte 24/7

Tecnología RideCheck, que consiste en mostrar anomalías en caso de desvíos o detenciones del vehículo.

Así se solicitará un taxi con plataforma de Uber

Los usuarios podrán escoger la opción de taxi en la aplicación al pedir un viaje, junto con otras modalidades de transporte.

La elección del producto dependerá de criterios personales como precio, tiempo de viaje, comodidad o incluso espacio para mascotas.

Así es como la Ciudad de México se pondría en sintonía a otras capitales y países como:

Nueva York

Roma

San Francisco

Argentina

Colombia

En estos lugares se tiene integrado a los taxis en plataformas digitales y se ha ampliado las opciones de movilidad y “beneficia a conductores como a pasajeros”, según el comunicado.

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Con información de N+

HVI