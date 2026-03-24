Partido México vs Portugal: ¿Cómo Entrar al Estadio si Llegas en Taxi de App? | Mapa con Accesos

El partido de México vs Portugal para inaugurar el Estadio Banorte en CDMX está a la vuelta de la esquina; sin embargo, es importante que consideres que no habrá estacionamiento. Si llegarás en taxi por aplicación, como Uber o Didi, este es el mapa de accesos; toma nota.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, se hará historia en el país con la reinauguración del emblemático Estadio Azteca. Por ello, se implementará un operativo especial en las inmediaciones.

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"El acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local), por lo que te invitamos a planear tu llegada", alertó en un comunicado.

Además, debes considerar que los cierres viales comenzarán desde las 6:00 am. Habrá cierre parcial (acceso solo a proveedores y tránsito local). Ojo, porque el acceso peatonal será solo para personas que cuenten con boleto.

Pero, ¿qué pasa si quieres llegar en Uber o Didi al Estadio Banorte para el partido México vs Portugal en CDMX?

¿Cómo llegar en Uber o Didi al Estadio Banorte para el México vs Portugal?

La FMF indicó que aquellas personas que quieran llegar en taxi por aplicación a las inmediaciones del Estadio Banorte el 28 de marzo de 2026, es necesario que sigan estos datos, especialmente el mapa.

Debido a que solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso en puntos perimetrales.

"Solo tendrán acceso hasta la 'Última Milla' del Estadio Banorte. No habrá acceso a la zona directa del estadio".

Por lo tanto, si quieres llegar en taxi por aplicación, como Uber o Didi, al Estadio Banorte, tienes que llegar hasta estos accesos:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc

Paseo Acoxpa

Aquí te dejamos el mapa donde el taxi de aplicación podrá dejarte para llegar al Estadio Banorte. A partir de estos puntos, tendrás que tomar otras opciones de traslado hasta el recinto deportivo:

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