Guía México vs Portugal: Transporte, Apps y lo que Debes Saber para Llegar al Estadio Sin Auto

Este martes 24 de marzo el gobierno de la CDMX dio a conocer que todo está listo para el partido México vs Portugal, rumbo al Mundial 2026. Llamó la atención el dato de que no habrá acceso con automóvil al Estadio Ciudad de México, ya que el estacionamiento estará cerrado.

Por lo tanto, las autoridades capitalinas pondrán en marcha un importante operativo de movilidad para el sábado 28 de marzo, fecha en que se llevará a cabo el encuentro entre la Selección Mexicana y la portuguesa.

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Para arribar al Estadio Ciudad de México habrá acceso exclusivo para peatones con boleto o que acrediten la residencia en la zona.

Mientras que el acceso vehicular sólo será con acreditación para el partido. Y para los vecinos de la zona que acrediten la residencia. El estacionamiento del Estadio Ciudad de México funcionará parcialmente, ya que sólo estará disponible para:

Palcohabientes

Invitados especiales

Miembros de la Federación Mexicana de Futbol

Staff

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Así que aquellos que tengan boleto para el partido México vs Portugal contarán con varias opciones para arribar al “Coloso de Santa Úrsula”, puede ser en bicicleta, transporte público o taxi por aplicación. Así que estos son los detalles:

Transporte público disponible:

Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Metrobús.

Tren ligero.

Además se informó que el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Servicios de Transporte Eléctrico (como Trolebús) será gratuito.

Servicio Park & Ride

Esta opción se basa en la habilitación de estacionamientos remotos, desde donde los aficionados se trasladarán al estadio en transporte oficial desde: Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Centro comercial Santa Fe y Parque Ecológico Xochimilco.

El servicio Park & Ride iniciará 4 horas antes del partido y será de ida y vuelta.

Servicio Ride

Este concepto contará con rutas especiales de autobuses y en puntos de salida estratégicos como: el Estadio Olímpico Universitario, Polanco, Chapultepec, Bellas Artes, Reforma, Hidalgo e Izazaga.

Los autobuses del Servicio Ride (operados por TRO y STE) tendrán salidas continuas cada 15 minutos y se conectarán con Metro, Metrobús y Trolebús desde 4 horas antes del partido. Llegarán al límite vehicular, desde donde los usuarios tendrán acceso peatonal por Avenida Santa Úrsula, CETRAM Huipulco o Calzada de Tlalpan.

Servicio de taxis o taxis por aplicación

Los taxis o servicios de pasajeros por aplicación no contarán con acceso directo al “Coloso de Santa Úrsula”, así que tendrán zonas designadas para dejar o recoger pasajeros en zonas aledañas como: Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa. Los asistentes deberán entrar o salir por las rutas peatonales.

Mapa de los accesos peatonales al Estadio Ciudad de México. Foto: Gobierno de la CDMX

Una vez en las cercanías del Estadio Ciudad de México los asistentes deberán seguir las rutas peatonales que van de los 10 a los 30 minutos de recorrido, dependiendo del punto de acceso:

San Guillermo y Rey Papatzin

Parque Cantera

Circuito Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan

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Con información de N+

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