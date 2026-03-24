Cruz Azul vs Atlético Nacional: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido Amistoso Internacional?

Para no perder ritmo en la Fecha FIFA de marzo, cuando los partidos de Selecciones Nacionales obligan a parar a las Ligas locales, el club Cruz Azul jugará un partido amistoso con el Atlético Nacional colombiano. Estos son los detalles del duelo de preparación.

El partido Cruz Azul vs Atlético Nacional no se lo sacaron de la manga, en realidad es un compromiso pactado de antemano por las directivas de ambos clubes. Y es que para cerrar el traspaso del portero Kevin MIer a la Máquina celeste, se acordó que ambas escuadras sostendrían juegos de carácter amistoso con el fin de afianzar la relación.

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Recordemos que el guardameta colombiano Kevin Mier llegó a Cruz Azul en enero del 2024 y de inmediato se afianzó como titular, hasta que en el Torneo Apertura 2026 sufrió una fractura de tibia en un partido ante Pumas y tuvo que alejarse varios meses de las canchas. Apenas el viernes pasado volvió a jugar con el primer equipo, en el empate 1-1 ante Mazatlán FC.

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Cruz Azul vs Atlético Nacional: ¿Cuándo y a qué hora ver el partido amistoso?

Por supuesto que el arquero Kevin Mier será titular en el partido Cruz Azul vs Atlético Nacional, el miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California. La cita para que ruede el balón es a las 21:30 horas (tiempo del centro de México).

El Atlético Nacional es el equipo que más títulos ha ganado en la historia del futbol colombiano. Además, fue campeón de la Copa Libertadores en las ediciones de 1989 y 2016.

Actualmente, el Nacional es líder de la Categoría Primera A de Colombia luego de 12 jornadas, con 27 unidades: 9 triunfos, cero empates y 3 derrotas.

Mientras que Cruz Azul está ubicado en la segunda plaza de la Liga MX, que lleva también 12 fechas, con 27 puntos: 8 victorias, 3 igualadas y un revés.

Atlético Nacional aparta a Nico Rodríguez, futbolista investigado por abuso sexual

Justo un día antes del partido ante la Máquina Celeste, se informó que el Atlético Nacional apartó al mediocampista Nicolás Rodríguez debido a una acusación en su contra por abuso sexual.

Las autoridades colombianas ya investigan el caso y atienden a la denunciante, una joven de 19 años, quien asegura que el pasado 15 de marzo el jugador y su primo la habrían agredido en una vivienda de Rionegro, luego de asistir a una discoteca.

La mujer habría sido víctima de acceso carnal sin consentimiento y violencia física por parte del futbolista de 21 años y su familiar, de acuerdo con la denuncia presentada ante la fiscalía. Ella narró que luego de tomar unos tragos, sin llegar a estar borracha, empezó a sentirse "rara" y veía "todo muy nublado". Luego el futbolista Nico Rodríguez y su primo empezaron a abusar de ella, según el reporte policial.

Ante ello, el Atlético Nacional señaló en un comunicado que Rodríguez "no formará parte de las actividades del equipo profesional" mientras avanzan las investigaciones. También expresó su rechazo "de manera categórica" a "cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana".

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Con información de N+

RGC

