Muere Jorge Coch, Exjugador de Toluca y Puebla, a los 78 Años de Edad

El futbol mexicano vuelve a estar de luto, luego de darse a conocer el deceso del exfutbolista Jorge Coch, de 78 años de edad, quien pasó por clubes como Toluca, Puebla y Veracruz a lo largo de su trayectoria.

De acuerdo con medios especializados, Jorge Antonio Coch Ricalde falleció por complicaciones de salud en el Hospital General de Cholula, Puebla, ciudad en la que se había establecido desde hace años.

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¿Quién es Jorge Coch, el exfutbolista del Toluca y Puebla que falleció?

Jorge Coch nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de mayo de 1947. Debutó como profesional con el club Argentinos Juniors. Luego fue fichado por el Boca Juniors, donde estuvo dos años. Desde allí saltó a México para ponerse la playera de los Diablos Rojos en el año 1971, bajo las órdenes del entrenador Nacho Trelles.

Luego de dos años en el Toluca, fue traspasado al Puebla, donde también estuvo dos temporadas antes de enrolarse con los Tiburones Rojos del Veracruz.

Conocido también como el “Super Ratón”, Coch también vistió las playeras del Deportivo Tepic (1976-77) antes de volver al futbol argentino para jugar con clubes como All Boys, Talleres de Córdoba y Boca Juniors; también pasó por el futbol chileno, donde se retiró con la casaca de Universidad de Chile.

Una vez que dejó las canchas, Jorge Antonio Coch regresó a México para establecer su residencia y seguir ligado al futbol como formador de jugadores en las fuerzas básicas del club Puebla y posteriormente fue entrenador en universidades poblanas.

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Con información de N+

RGC