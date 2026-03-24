América, Cruz Azul y Atlante Volverán al Estadio Azteca, Confirma la Femexfut: ¿Cuándo Será?

Una vez que se reinaugure el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, con el partido México vs Portugal, volverá la actividad futbolera de la Liga MX 2026. De hecho, será hogar de tres equipos: América, Cruz Azul y Atlante.

Así lo dio a conocer Mikel Arriola, titular de la Federación Mexicana de Futbol: “El Estadio Azteca, que se reinaugura el próximo sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí por cierto el Atlante, Cruz Azul y América".

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Como se sabe el 28 de marzo se volverán a abrir las puertas del llamado “Coloso de Santa Úrsula” con partido de preparación México vs Portugal, rumbo al Mundial 2026. Esto después de un largo periodo de remodelación en el que América y Cruz Azul tuvieron que buscar una sede alterna.

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¿Cuándo regresan América, Cruz Azul y Atlante al Estadio Azteca?

El primero en regresar será el América, que actualmente juega en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Colonia Nochebuena de la CDMX. Las Águilas volverán a su nido para la recta final del Torneo Clausura 2026, al menos hasta mayo que es cuando el estadio pasará a ser administrado por la FIFA.

Después del Mundial 2026, tocará turno al Cruz Azul para retornar al Azteca. Luego de pasar por el Estadio Ciudad de los Deportes, el Olímpico Universitario (ambos en la CDMX) y el Cuauhtémoc (en Puebla), la Máquina Celeste volverá al “Coloso de Santa Úrsula” para disputar el Torneo Apertura 2026. Mientras tanto, continuará como local en tierras poblanas.

Por lo que respecta al Atlante, según lo dicho por Mikel Arriola, este club será local en el Estadio Banorte a partir del Torneo Apertura 2026, que es cuando regresará a la Primera División para ocupar el lugar que dejará el Mazatlán FC.

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Con información de N+

RGC