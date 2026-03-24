Dónde Ver Gratis y en Megapantalla el Partido México vs Portugal en la CDMX

Para los fanáticos que no tienen boletos para el partido México vs Portugal del próximo 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México, el gobierno de la CDMX instalará una megapantalla gigante. Así que la fiesta futbolera se extenderá más allá de la sede del encuentro.

Justo este martes 24 de marzo, las autoridades capitalinas dieron detalles de la oferta recreativa y cultural en el marco del Mundial 2026 y a propósito del encuentro México vs Portugal que se llevará a cabo en unos días.

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La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que “el 28 de marzo tendremos la reinauguración del Estadio Ciudad de México, que es un emblema para nuestra capital y para la historia del futbol mundial. Ese día se llevará a cabo el partido México vs Portugal, que es muy importante porque es la antesala del Mundial 2026”.

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¿Dónde Ver México vs Portugal Gratis En Vivo este 28 de Marzo 2026? Ubicación de la Megapantalla en CDMX

Para el encuentro entre la Selección Mexicana y la portuguesa, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, los organizadores pondrán a disposición de los fanáticos una megapantalla en el Zócalo de la CDMX.

“Aquí en el Zócalo habrá una megapantalla y diversas actividades para que los que no puedan entrar al estadio, lo puedan vivir”, indicó la jefa de gobierno.

La entrada será gratuita y no se permitirá el ingreso ni la venta de alcohol, con el fin de preservar la armonía y tranquilidad en un ambiente familiar.

Árgel Gómez, Subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, anunció que se proyectará en vivo el partido entre la Selección Mexicana y la de Portugal en una megapantalla de 25 por 14 metros. Y que se contará con la presencia de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Y como se espera una gran afluencia en la llamada Plaza de la Constitución, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detalló que implementará un operativo con 2,855 elementos de la Policía Bancaria Industrial, la Subsecretaría de Operación Policial, Subsecretaría de Control de Tránsito y otras agrupaciones, con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

Hay que señalar que el Zócalo capitalino será el epicentro del FIFA Fan Festival CDMX y que una vez que arranque el Mundial 2026 ahí se proyectarán todos los partidos, del 11 de junio al 19 de julio.

Justo en la llamada Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX, más adelante se instalará la megapantalla LED más grande de las sedes mundialistas: mide 510 metros cuadrados, con lo último en sistema de audio.

En el Estadio Ciudad de México habrá importante operativo de seguridad y movilidad

Además el gobierno de la CDMX también informó que para el partido México vs Portugal en el Estadio Ciudad de México, se implementará un importante operativo en lo que respecta a seguridad y movilidad. Entre otras cosas, se detalló que el público podrá llegar en bicicleta o transporte público, ya que el estacionamiento no estará habilitado y no habrá acceso a automóviles particulares.

En su oportunidad, Alejandra Frausto, secretaría de turismo de la CDMX, señaló que todo está listo para vivir la fiesta mundialista: “Esta es la capital del turismo cultural. No hay una sede del Mundial 2026 que tenga una oferta cultural tan amplia. Es la ciudad del mundo con más museos. Somos una ciudad que reconoce la diversidad cultural como la mayor riqueza”.

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Con información de N+

RGC

