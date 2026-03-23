¿Cuándo y A Qué Hora Compite Donovan Carrillo en Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga?

A poco más de un mes de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el mexicano Donovan Carillo está listo para competir en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo que se llevará a cabo en Praga.

Donovan Carrillo, de 26 años de edad, quiere seguir haciendo historia con otra actuación destacada en las pistas de hielo. De inicio competirá en el programa corto, con la mira puesta en posicionarse entre los 24 mejores y clasificar al programa libre.

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Hay que señalar que Carrillo ya tiene amplia experiencia en los Campeonatos Mundiales de Patinaje Artístico sobre Hielo: En Milán 2018 se convirtió en el primer mexicano en clasificar al programa libre en un Mundial.

Luego, en Estocolmo 2021 el mexicano también destacó y logró ubicarse en el sitio 20, lo que le dio el boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Lamentablemente, en el Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo Montpellier 2022 no pudo competir por razones extracancha (no llegaron a tiempo sus patines). Y en Saitama 2023, Donovan no avanzó al programa libre debido a una lesión que lo relegó al puesto 33 (no clasificatorio).

Pero en Montreal 2024, Donovan Carrillo se sacó la espina con la que ha sido su mejor actuación en un Mundial: obtuvo el sitio 14, que buscará mejorar en Praga 2026.

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Donovan Carrillo en Mundial de Patinaje Artístico de Praga ¿Cuándo y a qué Hora Compite el Mexicano?

El Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2026 se llevará a cabo del 24 al 29 de marzo en Praga, República Checa. Y Donovan Carrillo verá acción en el programa corto el jueves 26 de marzo a las 4:30 horas, en plena madrugada (tiempo del centro de México).

El Comité Olímpico Mexicano (COM) informó que Donovan Carrillo ya aterrizó en Praga: “Tras los Juegos Olímpicos de Invierno, el mexicano busca cerrar la temporada en lo más alto”.

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