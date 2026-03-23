México vs Portugal Suma Otra Baja: ¿Qué Jugador no Estará en el Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

Siguen las malas noticias para el partido México vs Portugal: se confirmó la baja de otra figura del seleccionado luso, que se suma a las de los delanteros Cristiano Ronaldo y Rafael Leao. Se trata de otro titular del cuadro que dirige el entrenador Roberto Martínez. Estos son los detalles.

Previamente, la semana pasada, se hizo oficial que Cristiano Ronaldo no viajará a México para el partido de preparación del 28 de marzo, debido a problemas musculares y para no agravar sus dolencias.

Noticia relacionada: ¿Cuándo y Dónde Dónde Ver Bolivia vs Surinam, el Partido de Repechaje del Mundial 2026?

El técnico Roberto Martinez explicó que no quieren poner en riesgo su integridad física en esta Fecha FIFA: “No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”.

Aunque no contará con CR7, la Selección de Portugal tiene futbolistas de mucho talento que estarán en la alineación ante el equipo tricolor, como son: Diogo Costa, Matheus Nunes, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto y Rafael Leao.

Pero este domingo 22 de marzo se hizo el anuncio de que Rafael Leao no podrá estar disponible, ya que se lesionó. Y aunque es una mala noticia para Portugal, le cayó muy bien a los fanáticos del Toluca porque le abrió espacio al delantero escarlata Paulinho, quien fue llamado en su lugar para los partidos de preparación ante México y Estados Unidos.

Video: Avanza Remodelación del Estadio Banorte de Cara al México-Portugal y la Inauguración del Mundial

Portugal Suma Otra Baja contra México: ¿Quién es la Figura que no Jugará el Duelo Amistoso?

Y este lunes 23 de marzo la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) emitió un comunicado para informar que el portero Diogo Costa está lesionado y no podrá cubrir la portería ante México y Estados Unidos.



Diogo Costa se resintió de los aductores luego del partido de su equipo, el Porto ante el Braga en la Jornada 27 de la Liga portuguesa. Los médicos de la Selección de Portugal determinaron que no estaba en condiciones para viajar, así que causó baja.

En su lugar se convocó a Ricardo Velho, quien juega en el Gençlerbirligi de la Liga turca y que será la tercera opción detrás de José Sá, del Wolverhampton inglés, y de Rui Silva, del Sporting de Lisboa.

La baja de Diogo Costa amplía la lista de titulares que no están disponibles: el central Rúben Dias, el delantero Rafael Leao y el capitán Cristiano Ronaldo.

El partido México vs Portugal será el sábado 28 de marzo y servirá para inaugurar el recién remodelado Estadio Azteca de la CDMX.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC