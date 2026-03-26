Plan B de Reforma Electoral Llega a Cámara de Diputados Sin Cambios a Revocación de Mandato

El dictamen del Plan B de la reforma electoral llegó la madrugada de este jueves 26 de marzo a la Cámara de Diputados, apenas unas horas después de que fuera aprobado en el Senado de la República sin cambios a las reglas de revocación de mandato.

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, informó que el proyecto ya se encontraba en San Lázaro a las 3:00 horas, sin los ajustes al artículo 35, con los cuales se pretendía incluir la consulta sobre mantener a la presidenta en el cargo en los comicios del próximo año.

"3.02 am. Llega a la Cámara de Diputados el Plan B de la Presidencia, de Morena. Sin la revocación de mandato en el 2027", posteó la legisladora con una fotografía del documento firmado por la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

La propuesta de reforma arribó mientras los diputados se encontraban discutiendo regulaciones en materia de infraestructura.

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ASJ