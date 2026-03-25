Hallan Con Vida a Empresario Gasolinero que Privaron de La Libertad en Culiacán.

Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero que fue privado de la libertad ayer en Culiacán, se encuentra a salvo y en buen estado de salud, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) la noche de este miércoles 25 de marzo.

En un breve comunicado, la dependencia ministerial señaló que se logró la localización con vida del hombre de 81 años de edad, quien fue "levantado" por un grupo armado en una zona residencial de la capital de la entidad.

"La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y de la Unidad Especializada Antisecuestros, en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, se logró la localización con vida y en buen estado de salud de una persona de oficio empresario, quien había sido privada de la libertad el día 24 de marzo del presente año, en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán", indicó.

"Lo anterior fue resultado del trabajo de investigación y reconocimiento realizado por personal de la Fiscalía, en coordinación con las demás autoridades. La víctima ya se encuentra a salvo y recibiendo la atención correspondiente", agregó.

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ASJ