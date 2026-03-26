Hidrocarburo en el Río Seco y la Laguna de Mecoacán Afecta la Salud, Economía y Medio Ambiente

A pesar de que en la cuenta oficial de Facebook del gobierno de Tabasco, se anunció un recorrido en la Laguna Mecoacán y el Río Seco, señalando que los ostiones y pescado capturado en la zona están libres de contaminantes y son aptos para consumo humano, restauranteros de los corredores gastronómicos El Bellote y Puerto Ceiba, señalaron caída en sus ventas.

Como Martina Córdoba, que indicó:

“No hay ventas, es que la gente tiene miedo. De salir a comer mariscos”

Por su parte Eloida López Castañeda, restaurantera del corredor gastronómico aseguró:

“Estamos en quiebra completamente”

“Las ventas están caídas, entre sábado y domingo, 2, 3 personas, 4 personas, cuando antes se llenaba más”, señaló Miguel Ángel, un mesero-cocinero.

Video | "El Agua Estaba Clarita": Mancha de Hidrocarburo Impacta a Habitantes en Río Seco y Laguna de Mecoacán, Tabasco

Manchas de color oscuro permanecen en el río

Las manchas de color oscuro permanecen en el lecho del río frente a la isla Andrés García.

Familias dedicadas a la venta de pescado a pie de carretera, aseguran que el derrame en Dos Bocas, no afecta el producto que ellas venden, aun así, sus ventas han caído.

Como lo asegura Rocío del Carmen Valenzuela, restaurantera del corredor gastronómico, de la colonia Miguel de la Madrid:

“Desde los 15 años me dedico a la venta del ostión y el pescado, todo el tiempo sobre la carretera, la venta ha bajado bastantísimo, no hay venta, la verdad no hay venta”

Por su parte Laura Córdoba, vendedora de pescados y mariscos, del municipio de Paraíso explicó:

“No hemos vendido nada, nosotros no pedimos despensas, no pedimos ni dinero ni nada, nosotros lo que queremos es que la gente venga a comprar el producto”

Historias recomendadas:

Con información de Francisco Santa Anna

LECQ