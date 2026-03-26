Arnulfo, el Médico que Representará a Jesús en la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Arnulfo Eduardo Morales Galicia, médico cirujano e investigador, egresado de la UNAM, será quien represente a Jesús, en la edición 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Desde muy pequeño soñó con representar ese papel.

"Creo que este deseo nace desde que somos niños, el hecho de ver la procesión, pues nos hace tener una ilusión de algún día quiero estar ahí, y pues oficialmente mi primera participación fue en el 2017 como el Niño del Tambor y yo creo que ese niño de 15 años, de hace 9 años, no se hubiera imaginado que después de 10 años casi, tuviera la oportunidad"

Video | Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: Arnulfo Representará a Jesús

Preparación

Arnulfo, lleva tres meses de preparación para el personaje, preparación espiritual, mental y física.

"Comencé cargando un tronco de madera de aproximadamente 35 a 40 kilos por una pendiente, para empezar a perder sensibilidad del hombro derecho, después armamos una cruz de entrenamiento con un tronco que estaba tirado se estima que pesa entre 70 y 80 kilos y la arrastraba dos tres veces por semana por un kilómetro, el Viernes Santo me va a acompañar una cruz de 90 kilos por una distancia de 2 kilómetros"

Juan José Guadalupe Morales, padre de Arnulfo, indicó:

"Es una bendición la verdad, es un orgullo y estamos muy contentos todos, él siempre nos comentaba que le gustaría participar y ahora sí que tuvo la dicha y le tocó el papel"

Arnulfo dedicará la representación a su abuelita Carmen, quien falleció hace un año y ahora, dice, lo acompañará desde el cielo.

"Desde el cielo, va a estar acompañándome en todo el recorrido, esta representación la hago con la mayor devoción para que ella esté contenta desde arriba, feliz y orgullosa. Mi misma familia me regaló un pequeño relicario donde vamos a colocar su foto y lo vamos a colocar en mi cinta y me va a acompañar en todo el recorrido"

Arnulfo continúa su preparación y como parte de ello, cuida y alimenta a Filemona, la burrita que lo acompañará en su primera representación el Domingo de Ramos.

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Con información de Elizabeth Mávil

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