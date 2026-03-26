Cambio Mundial por Regreso de Trump, Uno de los Principales Retos, Reconoce Sheinbaum

A un año y medio de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que uno de los principales retos que ha enfrentado es el cambio mundial por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de hoy, 26 de marzo de 2026, la mandataria señaló que “los retos que hemos enfrentado son más bien externos; en nuestro caso, el cambio mundial que provocó la llegada del presidente Trump al Gobierno de los Estados Unidos, con los aranceles y una nueva visión del comercio mundial”.

“Ese es un reto que hemos tenido que enfrentar”, afirmó Sheinbaum Pardo.

“El elefante ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos en el gobierno que estamos buscando ir resolviendo poco a poco”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/IETZlNHUst — NMás (@nmas) March 26, 2026

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Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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