Suman 13 Mexicanos Fallecidos por Acciones de ICE; “Es Absolutamente Inaceptable”: SRE

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio un informe sobre los mexicanos que han muerto por diversas acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de marzo de 2026, Roberto Velasco Álvarez dijo que 13 personas, de entre 19 y 69 años de edad, han fallecido bajo custodia de ICE, operativos migratorios o tiroteos, situación que para el Gobierno de México “es absolutamente inaceptable”.

Los casos de mexicanos fallecidos se han registrado en los siguientes estados:

California: 4

Georgia: 3

Arizona: 2

Texas: 1

Florida: 1

Missouri: 1

Illinois: 1

De acuerdo con Velasco Álvarez, las causas de muerte de los migrante mexicanos son las siguientes:

Complicaciones médicas: 6 casos

Suicidio: 2 casos

Operativos: 2 casos

Tiroteo: 1 caso

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, informó que 13 personas mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE entre 2025 y 2026. pic.twitter.com/Sj1OV1nPVq — NMás (@nmas) March 25, 2026

Información en desarrollo…

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT