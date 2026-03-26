¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca Hoy? Volcadura de Tráiler Ocasiona Caos Vial Rumbo a CDMX

La mañana de hoy, 26 de marzo de 2026, un tráiler volcó sobre la autopista México-Cuernavaca, lo que generó intenso caos vial rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 37, hasta donde se trasladaron de inmediato elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

Cierre vial por volcadura de tráiler en la México-Cuernavaca. Foto: N+

¿Qué pasó en la México- Cuernavaca?

En ese punto, un tráiler cargado con gran cantidad de cajas que contenían botellas de shampoo terminó volcado, por lo que muchas de ellas quedaron regadas en el pavimento.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió luego de que al conductor le ganó el peso de la unidad al circular en la curva, por lo que perdió el control y terminó volcado.

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Caos vial

Por esos hechos no se registraron personas lesionadas, únicamente intenso caos vial en dirección a la CDMX.

Al sitio se trasladó personal de Capufe y de la GN para atender la emergencia, así como una grúa para levantar la unidad.

Los servicios de emergencia además levantarán la mercancía que quedó regada; en la vialidad quedó cerrado un carril a la circulación, por lo que desde temprano comenzaron a quedar autos varados y registrarse filas kilométricas de automóviles.

Autoridades recomendaron circular por la vía libre, con la finalidad de evitar las afectaciones.

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Con información de N+.

spb