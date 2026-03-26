Ebrard Presenta Programa para Vehículos Pesados: ¿En Qué Consiste? Estos Son los Puntos Clave

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, presentó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados como autobuses, tractocamiones y camiones de carga; aquí te explicamos en qué consiste y cuáles son los puntos clave.

En la conferencia mañanera de hoy, 26 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se trata de un programa “que vamos a desarrollar para la sustitución de la autotransporte de carga, en México, lo cual además de aumentar la producción de vehículos de carga, que es muy importante, nos ayuda a reducir contaminantes y a mejorar las condiciones del autotransporte de carga”.

¿En qué consiste el programa?

El secretario Marcelo Ebrard mencionó que el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados contempla 4 pilares, orientados a impulsar la producción nacional y demanda interna y son los siguientes:

Incentivos fiscales del Plan México Reactivación del esquema de garantías Nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad Actualización de precios estimados para la importación de vehículos pesados usados

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT