Sheinbaum Niega Presión de EUA por Tratado de Agua ante Revisión del T-MEC: "Hay Acuerdo"

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista presión por parte de Estados Unidos de América por el Tratado de Aguas de 1944, en el marco de la revisión del T-MEC, tratado comercial entre México, EUA y Canadá.

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de marzo de 206, la mandataria afirmó que entre México y Estados Unidos “hay un acuerdo” para la entrega de agua, como lo establece el Tratado de Aguas de 1944.

De acuerdo con el Tratado de Aguas, en periodos de 5 años, México entrega agua del Río Bravo y Estados Unidos, del Río Colorado.

“En los últimos 5 años, México no pudo entregar el agua no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía, entonces, no había condiciones para que se entregara el agua”, explicó la presienta Sheinbaum.

Ahora -apuntó Sheinbaum- México y Estados Unidos acordaron entrega de agua de acuerdo a la cantidad que existe, “porque no se puede entregar el agua que no tenemos o que afectara el consumo humano de agua a nuestro país o alguna parte del riego agrícola”.

La presidenta subrayó que “tenemos un acuerdo” para la entrega de agua, al ser cuestionada sobre la propuesta del senador estadounidense, John Cornyn, quien pidió que se incorpore dicho cumplimento en la revisión del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México sostiene un acuerdo con EE. UU. para la entrega de agua acorde a la cantidad disponible en el país ante señalamientos del senador estadounidense John Cornyn. pic.twitter.com/VL7NKNTNxy — NMás (@nmas) March 25, 2026

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Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT

