Contaminación de Combustible en Golfo de México Tiene 3 Fuentes: Marina Detalla Línea del Tiempo

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio a conocer hoy, 26 de marzo de 2026, que el derrame de combustible en el Golfo de México tiene tres fuentes.

Durante conferencia de prensa conjunta, el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de Semar, detalló dichas fuentes del contaminante:

El vertimiento de un buque en Coatzacoalcos, Veracruz. Emanaciones naturales de las chapopoteras en Coatzacoalcos. Emanaciones naturales a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarel.



En contexto

El 2 de marzo de 2026 se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. De acuerdo con la organización ambiental Greenpeace, el hidrocarburo se extendió a lo largo de 630 km del litoral, desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

a lo largo de 630 km del litoral, desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco. Del 20 al 23 de marzo, se logró la recolección de aproximadamente 31.3 toneladas de material contaminante , mediante trabajos de limpieza en diversas playas de la región, de acuerdo con la Marina.

, mediante trabajos de limpieza en diversas playas de la región, de acuerdo con la Marina. El material recolectado ha sido concentrado en un sitio temporal destinado para su almacenamiento.

Video: Derrame de Combustible: Conanp Reporta Toneladas de Material Recolectadas en Áreas Naturales

Derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

El 1 de marzo, los pescadores de la zona costera de Barrillas, Jicacal y Playa Linda, Veracruz, fueron los que hicieron por primera vez la denuncia de la presencia del hidrocarburo.

Luego de afectar la zona de Coatzacoalcos, el 9 de marzo el crudo ya había llegado a Catemaco y Alvarado, afectando también al sector pesquero.

El viento de norte del frente frío 41 contuvo el avance de la mancha negra; pero fue momentáneo, pues para el 18 de marzo ya se reportaban avistamientos en la costa norte en Tamiahua, Tuxpan y Cazones.

En su recorrido por toda la costa del golfo de México, ha pasado por áreas naturales protegidas como lagunas, mangle y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, donde se constataron rastros de chapapote.

En Boca del Río y Veracruz, en la última semana se encontraron 4 tortugas muertas en playas y un delfín.

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Con información de N+.

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