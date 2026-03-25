Contaminación por Derrame de Aguas Aceitosas de Refinería Cambia Color del Río Seco

Pemex investiga la contaminación en la zona cercana a la refinería de Dos Bocas, donde la semana pasada se reportó un incendio atribuido a lluvias intensas y el derrame de aguas aceitosas.

Informó que desplegó una fuerza de tarea de 450 personas, 50 barreras marinas y mil cordones absorbentes, para evitar que el daño se siga extendiendo.

Agregaron que se han recuperado 549 metros cúbicos de contaminante, con el fin de sellar la zona de Río Seco y la Laguna de Mecoacán, en Tabasco.

“Ahí se ve la mancha de aceite, y esta agua estaba muy bonita, aquí se bañaba la gente, llegaba mucho bañarse y mire cómo se puso el agua, verde, verde está el agua”, indicó Juan Luis, pescador de Torno Largo, municipio Paraíso, Tabasco

Video: Así Se Ve el Caudal del Río Seco a Una Semana de la Fuga de Aguas Aceitosas de la Refinería Dos Bocas

A 300 metros de altura, a la derecha, se ve la comunidad José María Morelos y Pavón y del otro lado una colonia llamada la isla Andrés García, separadas por el caudal del Río Seco, en donde se observa agua de color café y de color verde.

“El agua que viene de Puerto Ceiba está más fea que esta, es agua contaminada prácticamente, aquí estamos en el brazo que viene del mar, hacia la laguna Mecoacán, aquí está el cambio de agua, porque ahorita el agua, está la vaciante, está vaciando el río y la laguna, están sacando el agua hacia el mar”, señaló Marcial de la Cruz, pescador de Torno Largo.

Cerca de La Isla, 3 kilómetros cauce abajo de la refinería, en el lecho del caudaloso Río Seco se observan manchas de color oscuro, algunas más grandes que las casas de esa colonia.

En una imagen, donde una lancha cruza hacia la Isla, se observa el contraste entre el verde del agua limpia y el café del agua contaminada.

Cauce arriba, cerca de la refinería, en Puerto Ceiba y en la colonia Torno Largo, el agua del río se ve oscura.

Miriam Magaña Santos, de la cooperativa Pesquera Nueva Generación, Paraíso, Tabasco, menciona:

“Antes era un agua azul, un agua clara, transparente, hoy el agua es, su color ha cambiado, es oscuro”

Por su parte Orenela Garelli, directora de Campañas de Greenpeace, señaló:

“Lograr la restauración de los ecosistemas y la limpieza efectiva del derrame, sí puede tomar entre semanas y meses”

Ante la restricción para navegar y pescar en el Río Seco, restricción que el martes cumplió siete días, pescadores salen a buscar peces a mar abierto, como Antonio, quien, lamentablemente tuvo pérdidas en este día.

“Nos llevamos 20 litros de gasolina para el día de hoy y trajimos de producto 15 kilos, vienen siendo aproximadamente 400 pesos en dinero, empezamos a trabajar desde las 5 de la mañana y ya es la una, ahora sí que no salió ni para la gasolina”

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Con información de Francisco Santa Anna

LECQ